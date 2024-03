Ballotta: «Mi aspettavo di più dalla Lazio e da Sarri. Lo scorso anno...»

Marco Ballotta, ex portiere, ha commentato la situazione attuale della Lazio: le dichiarazioni sui biancocelesti

A Radio Olympia, Marco Ballotta ha così parlato della situazione della Lazio.

LE PAROLE – «Quest’anno mi aspettavo qualcosa di più dal punto di vista del gioco, Sarri al terzo anno di solito raccoglie i frutti del loro lavoro. L’anno scorso l’annata è stata quasi perfetta con la squadra che segnava e non subiva gol, quest’anno la difesa non è attenta come l’anno scorso, Immobile non è sereno e non rende come l’anno scorso e quando iniziano a mancare i gol di chi li ha sempre fatti manca un punto di riferimento importante. In questo momento manca probabilmente un leader. La valutazione sul mercato della Lazio cambia in base ai raffronti, è chiaro che rispetto al Bologna c’è come paragone un fenomeno come Sartori che riesce a lavorare in maniera ottimale. Alla Lazio forse si è sbagliata qualche scelta, con giocatori che non sono stati all’altezza di ciò che si pensava inizialmente».