Ballotta: «La Lazio può arrivare tra le prime quattro. Domenica contro il Parma…»

Le parole del doppio ex in vista di Lazio-Parma

Marco Ballotta ha giocato forse nella Lazio e nel Parma più forti di tutti i tempi. Ecco le sue parole in vista del prossimo match che impegnerà appunto le due compagini: «E’ ancora presto per poter fare previsioni: le squadre a questo punto sono un cantiere aperto, ci sono state le Nazionali, la Lazio ha la Coppa Uefa. Davvero difficile ipotizzare che gara sarà. Di certo dopo la sconfitta di Ferrara la Lazio avrà una motivazione in più davanti al suo pubblico e per il Parma non sarà facile fare risultato. Credo che i laziali siano costruiti per provare a entrare nelle prime quattro».

«Ho tanti ricordi. Al Parma e alla Lazio ho vissuto i momenti più alti della mia carriera. erano due club ambiziosi che allestivano squadre fortissime».