Ballotta: «Mi aspetto una prestazione con poche sbavature»

L’ex portiere biancoceleste fa un’analisi sul match di questa sera tra Celtic e Lazio in programma alle 21:00

Marco Ballotta è intervenuto ai microfoni di Non è la Radio per parlare del momento che sta vivendo la Lazio di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole.

«Dalla partita di questa sera mi aspetto una prestazione con poche sbavature. Cambiare l’andamento dell’anno scorso, con tanti alti e bassi che non hanno consentito di arrivare in una posizione che secondo me la Lazio meritava. Bisogna trovare continuità nelle prestazioni, capire quale sia il problema. Inzaghi deve velocemente trovare una soluzione, altrimenti resti una squadra con grandi capacità a livello tecnico che però poi si disperde durante le partite. Ora è passato più di un anno, alcune complicanze vanno migliorate. La Lazio deve crescere e migliorare per riuscire ad andare in Champions League, ma sicuramente può lottare per raggiungere quelle posizioni».