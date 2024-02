Baldanzi Roma, è UFFICIALE. Era stato accostato alla Lazio

Baldanzi Roma, ufficiale l’acquisto del centrocampista da parte del club giallorosso, accostato in passato anche alla Lazio

La Roma ha depositato in Lega il contratto di Tommaso Baldanzi che diventa così un nuovo giocatore dei giallorossi.

Il trequartista firma fino al 2028, mentre ai toscani andranno 10 milioni più bonus, per un totale di 15 milioni di euro. Il trasferimento è a titolo definitivo per il calciatore, accostato in passato anche alla Lazio.