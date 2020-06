Calciomercato Lazio, Badelj non verrà riscattato dalla Fiorentina

I Viola hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto su Badelj che quindi a fine stagione tornerà alla Lazio

Le minestre riscaldate non avranno mai lo stesso sapore della prima volta, Milan Badelj ne sa qualcosa. Dopo l’anno alla Lazio passato tra panchina e malumori, il croato aveva pensato di tornare a Firenze per ritrovare la giusta carica.

Purtroppo però le cose non sono andate bene: il centrocampista ha giocato poco e non ha convinto a pieno Iachini. Per questo a fine stagione, come riporta l’edizione fiorentina de La Repubblica, tornerà a Formello perchè i Viola non eserciteranno il diritto di riscatto. Il giocatore non rientra nei piani nemmeno della società biancoceleste e quindi Tare si dovrà ingegnare per trovargli una collocazione adatta e cercando anche di non rimetterci economicamente.