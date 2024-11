Due ex biancocelesti faranno parte della nazionale “Azzurri Legends”. Ecco di chi si tratta

Due ex Lazio faranno parte della nazionale “Azzurri Legends“. Come riporta il sito della FIGC, la squadra è composta da diversi campioni. Come annunciato sui profili social, le due vecchie conoscenze della Lazio saranno Antonio Candreva e Massimo Oddo. Di seguito il post social.