AZ Alkmaar, Pavlidis: «Contro la Lazio notte speciale per me»

Intervistato dai media olandesi, Pavlidis, attaccante dell’AZ Alkmaar, ha commentato così la vittoria sulla Lazio in Conference League:

«Una notte come questa è molto speciale. È quello che sogni da bambino. Giocare e segnare in uno stadio così, è fantastico. La Lazio ha giocato molto bene, ma poi abbiamo iniziato a fare il nostro gioco. Lo abbiamo fatto bene anche dopo l’intervallo. La nostra forza è mettere pressione e ora abbiamo vinto. La nostra tattica? Non voglio dire nulla su questo, perché manca ancora una partita e non posso svelare nulla».