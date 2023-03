Az Alkmaar, Karlsson sulla Lazio «Non dobbiamo impressionarci»

L’attaccante degli olandesi Jesper Karlsson, ha rilasciato una dichiarazione sui rivali nel prossimo turno di Conference League

La vittoria della Lazio sul campo del Napoli è arrivata fino in Olanda, casa dell’Az Alkmaar, prossimo avversario dei biancocelesti negli ottavi di finale di Conference League. L’attaccante del club olandese, Jesper Karlsson, al termine del match contro il Vitesse, ha voluto dedicare parole importanti ai prossimi avversari in Europa.

LE PAROLE- «Sarà una grossa opportunità per noi, soprattutto per i ragazzi più giovani. Andare a Roma e vedere giocatori che ammiri è sempre bello. Personalmente, mi piacciono queste partite, ma dobbiamo fare in modo di non impressionarci troppo»