Auronzo, tifosi presenti ma con posti da prenotare

A breve la Lazio partirà per Auronzo di Cadore: ecco le disposizioni previste per i tifosi.

La Lazio si è ritrovata questa mattina presso il centro sportivo di Formello per sottoporsi ai tamponi e test sierologici prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore, previsto nella giornata di domenica.

Ad Auronzo i tifosi biancocelesti potranno assistere agli allenamenti, ma seguendo un preciso iter al fine, di prevenire eventuali assembramenti.

L’ingresso al campo da gioco sarà infatti possibile soltanto su prenotazione, da effettuare tramite il sito web del comune di Auronzo di Cadore. Cosi riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il prezzo per assistere ad una singola sessione d’allenamento, secondo disposizioni del questore di Belluno, dovrebbe essere di 2 euro a seduta (più alto ovviamente per le amichevoli).

Nelle prime due giornate (24 e 25 agosto) il numero massimo di persone presenti allo Zandegiacomo sarà di 200 persone. Poi, a seguito di un sopralluogo da parte del Comitato di Sorveglianza della regione Veneto, potrebbe essere aumentato a 410.