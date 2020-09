Auronzo, prove tattiche anti-Vicenza: Inzaghi chiede attenzione sui movimenti

Ad Auronzo va in scena l’ultima seduta pomeridiana del ritiro di Auronzo.

Ultima seduta pomeridiana per la Lazio di Simone Inzaghi all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Domani pomeriggio infatti la Lazio disputerà la sua terza amichevole del ritiro contro il Vicenza, ore 16:00, dopodiché sarà di ritorno a Roma.

Il tecnico Simone Inzaghi ha effettuato nuove prove tattiche, dividendo la squadra in due gruppi.

Questa la formazione che dovrebbe scendere in campo nell’amichevole: Reina; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Caicedo, Correa, la quale ha indossato il fratino arancione. I gialli invece hanno visto l’alternanza di Adamonis ed Alia tra i pali, con Patric, Bastos e i preparatore Rocchini e Farris in difesa (linea a quattro); Djavan Anderson, Akpa Akpro, Leiva e Jony a centrocampo, l’inedita coppia d giovani Falbo-Moro davanti.

Dopo le prove tattiche in cui l’allenatore piacentino ha insistito parecchio sui movimenti senza palla dei giocatori, partitella in famiglia.

Vantaggio firmato Kiyine, in rete con il piazzato destro. Raddoppio arancioni firmato Caicedo, che incrocia e deposita in rete con la sponda del palo.