Auronzo-Lazio, tre big assenti all’allenamento. I dettagli. Sarri ha radunato i suoi ragazzi per dare le indicazioni sul lavoro da svolgere, tutti presenti tranne…

Questa mattina si è svolto come di consueto la seduta di allenamento mattutina della Lazio. Prima però, sul campo principale, Sarri ha radunato i suoi ragazzi per dare le indicazioni sul lavoro da svolgere. Tutti presenti tranne Zaccagni, Hysaj e Vecino, non si conoscono le motivazioni, ma si aspettano ulteriori aggiornamenti.