Auronzo Lazio, situazione da dentro o fuori: ecco cosa manca ancora per rinnovare l’accordo. Le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio saprà solamente oggi se Auronzo di Cadore sarà nuovamente la location per il ritiro estivo. Se al comune veneto non dovesse arrivare la seconda conferma da parte del club (dopo quella già inviata via Pec lo scorso 28 febbraio), allora l’amministrazione si riterrà svincolata dagli accordi presi in precedenza.

La Media Sport Event (società di Gianni Lacchè che si occupa dell’organizzazione), ha risolto tutti i problemi degli ultimi mesi. La Lazio punta ad approdare ad Auronzo per il 17esimo anno consecutivo, ma è una corsa a ostacoli. Ci sono ancora dei nodi da sciogliere: su tutti quello dell’Hotel Auronzo, finito all’asta, inizialmente senza potenziali acquirenti, e con un'”inagibilità” per via del mancato rinnovo della scia antincendio.