Auronzo Lazio, ARCHIVIATA anche la seduta pomeridiana: tattica e intensità per Baroni. Le ultime dal ritiro biancoceleste

Terminato anche il settimo giorno nel ritiro di Auronzo di Cadore. La Lazio di Marco Baroni continua ad intensificare gli allenamenti in vista dell’inizio del campionato. Tutti presenti sul terreno di gioco, tranne l’infortunato Gila.

La seduta è cominciata con il solito torello, dopo un discorso del tecnico biancoceleste, per poi vedere la squadra divisa in due gruppi per delle partitelle sulle fasce di una metà campo. Terminato questo lavoro, la squadra di Baroni si concentrata su un 11 contro 0: Marusic e Pellegrini i due terzini, Akpa Akpro e Vecino i mediani, Cancellieri, Dele-Bashiru e Pedro dietro Noslin. Infine, l’allenamento si è chiuso con una sessione di calci di rigore. Saná Fernandes, Tchaouna, Noslin, Dele-Bashiru, Basic, Guendouzi e Isaksen sono i giocatori che si sono presentati dagli 11 metri.