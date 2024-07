Auronzo Lazio, doppia seduta odierna: il report completo. Gli ultimi aggiornamenti sul ritiro del biancocelesti

Doppia seduta di allenamento per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Gli uomini di Baroni si ritroveranno oggi in campo a partire dalle ore 10:30 e 17:30.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta solo sulla piattaforma www.sslazio.it, Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, e Lazio Style Radio, 89.3 FM. Come riportano i canali ufficiali del club.

Secondo giorno ad Auronzo di Cadore per la Lazio. La squadra scenderà in campo per una doppia seduta di allenamento: una mattutina alle 10:30 e una pomeridiana alle 17:30. Grande attesa di vedere sul prato dello Zandegiacomo gli assenti di ieri Tchaouna, Dele-Bashiru (arrivato in serata), Mario Gila e André Anderson.