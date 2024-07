Auronzo Lazio, TERMINATA anche la seduta pomeridiana: lavoro in palestra e scarico sul campo. Gli aggiornamenti dal ritiro biancoceleste

È da poco terminata la seduta pomeridiana del sesto giorno ad Auronzo di Cadore per la Lazio di mister Baroni. L’allenamento è stato caratterizzato da un lungo lavoro in palestra, per poi passare sul campo dello Zandegiacomo per un lavoro di scarico. I portieri, invece, hanno svolto delle esercitazioni sul terreno di gioco, lontani dal resto del gruppo.

Al termine della seduta Castellanos, Dele-Bashiru, Akpa Akpro, Cataldi, Isaksen, Tchaouna, Pellegrini, Romagnoli, Noslin e Patric si sono trattenuti con i tifosi per firmare autografi. Il prossimo allenamento si svolgerà domani mattina.