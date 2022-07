Ad Auronzo di Cadore è iniziata la terza seduta stagionale della Lazio: lavoro atletico per la squadra di Sarri

La Lazio è scesa in campo per la terza seduta stagionale in quel di Auronzo. Attaccanti e centrocampisti in campo per il classico lavoro atletico col prof Losi. I difensori sono invece rimasti in palestra.

Nel corso della mattinata sono poi stati invertiti i compiti. Centrocampisti e attaccanti in palestra, con la difesa che ha lavorato in campo sulla riconquista della palla.