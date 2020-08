Auronzo, esercitazioni sul possesso palla, Leiva e Reina in campo

Ad Auronzo va in scena il settimo giorno di allenamenti per la squadra di Simone Inzaghi.

Settimo giorno d’allenamenti per la Lazio all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Le temperature estive sono ormai alle spalle: ad Auronzo è il fresco a fare da padrone (14 gradi e precipitazioni frequenti).

La sessione pomeridiana ha visto finalmente in campo Lucas Leiva, ora effettivamente a disposizione del tecnico. Prima “vera” seduta per Josè Reina, schierato tra i pali nel corso delle esercitazioni tattiche. In campo anche il neo-biancoceleste Akpa-Akpro, assenti invece Milinkovic e Marusic, che hanno ricevuto l’ok per partecipare al ritiro con le proprie nazionali.

Mister Inzaghi ha diviso le squadre in due schieramenti, dando il via alle esercitazioni sul possesso palla.

Gli schieramenti:

Fratini: Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Parolo, Lukaku (Kiyine); Caicedo.

Senza fratini: Patric, Bastos; Akpa Akpro, Escalante, Jony; Djavan Anderson, Correa, André Anderson.

Numero di tocchi illimitato per consentire una maggior varietà di scelte in fase di costruzione, cercando di finalizzare il tutto in rete. A mettersi in mostra alcuni dei nuovi volti: Kiyine, autore di diverse marcature, e Gonzalo Escalante, a suo agio nel ruolo affidatogli da Inzaghi.