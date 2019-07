AURONZO DAY 9 / Lazio-Triestina, il testo dello striscione della ‘Curva Furlan’

Durante l’amichevole Lazio-Triestina, la Curva Furlan ha esposto uno striscione all’indirizzo dei tifosi biancocelesti: ecco il testo

Proprio in questi minuti, ad Auronzo di Cadore, si sta giocando la partita amichevole tra Lazio e Triestina, la terza della fase di preparazione stagionale dopo quelle contro l’Auronzo e la Top11 Cadore. Il clima tra le due tifoserie appare tranquillo, soprattutto in virtù di un gemellaggio nato negli anni Ottanta. Proprio durante il match dello ‘Zandegiacomo’, la ‘Curva Furlan’ ha esposto uno striscione per omaggiare gli ‘amici’ capitolini. Questo il testo del messaggio: «Così come ebbe inizio… Lazio e Trieste eterno sodalizio».