AURONZO DAY 3 – Lavoro tra palestra e campo per i biancocelesti

Auronzo Day 3, terzo giorno di allenamenti per i biancocelesti in ritiro

Terzo giorno di allenamenti per la Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Tutti in campo questa mattina dalle 9.30 dove i portieri hanno iniziato un lavoro con i preparatori Grigioni e Zappalà. Alle 10:30 arrivano sul campo Zandegiacomo arriva tutta la squadra agli ordini di mister Inzaghi: Immobile, Parolo, Vavro, Acerbi, Milinkovic, Cataldi, Lulic, Lazzari in arancione, Patric, Correa, Wallace, Adekanye, Andrè Anderson, Luis Alberto, Caicedo e Leiva in celeste. Luiz Felipe e Silva lavorano a parte seguiti da Fonte. Unico assente Adam Marusic, ancora non al meglio.

Lavoro sul campo per i biancocelesti e tanti applausi per Manuel Lazzari. Successivamente rimangono in campo solo Wallace, André Anderson, Lazzari, Patric, Lulic, Cataldi, Luis Alberto, Adekanye e Immobile. Alle 11:30 termina l’allenamento, l’ultimo a lasciare il campo è Andrè Anderson che rimane sul terreno di gioco provando conclusioni alla distanza contro Alia. Allenamento che riprenderà oggi pomeriggio alle 17:00.