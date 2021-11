De Laurentiis: «Non parlo di scudetto per scaramanzia, su Maradona...»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della gara contro la Lazio: le sue parole

OBIETTIVO SCUDETTO – «Io ho sempre detto che i traguardi si tagliano alla fine, anzi parlarne in maniera così specifica non solo sembra che uno si dia le arie ma soprattutto per uno scaramantico non porta bene. Testa bassa e pedalare, c’è ancora molta strada da fare e molto da realizzare».

STATUA DI MARADONA – «Ho accarezzato il piede sinistro di Maradona per scaramanzia. Quando si scende in campo bisogna farlo col piede giusto. Non si può negare che quello di Maradona fosse quello giusto. Tra l’altro è anche d’oro».