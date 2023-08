Audero: «Sono molto felice di essere qui, ecco perchè ho scelto l’Inter»

Audero, il nuovo portiere dell’Inter che piaceva molto anche alla Lazio rilascia le sue prime dichiarazioni dopo l’ufficialità

PAROLE – Per me vale tanto essere qui, per me è un salto di qualità per tanti motivi. Arrivi in un club che non ha bisogno di presentazioni, che solo pochi mesi fa ha giocato una finale di Champions League, ha migliorato ancora il suo blasone storico. Sono tanto motivato, arrivare in una società del genere mi spinge a fare ancora meglio