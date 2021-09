Il portiere della Sampdoria Audero ha detto la sua opinione sulla Lazio e sulla corsa Champions di questa Serie A

Il portiere della Sampdoria Audero ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando tanti temi. L’estremo difensore ha detto la sua opinione sulla Lazio e sulla corsa Champions di questa Serie A. Queste le sue parole:

«Allegri, Sarri, Spalletti e Mourinho? Sono quattro allenatori molto forti, tutti in una situazione stimolante e dove nulla è scontato. La Juve ha bisogno di tornare a vincere. Sarri arriva da un ciclo molto importante e sono curioso di vederlo in una squadra dove c’è tanta qualità, mentre la Roma si aspetta con Mourinho di tornare in zona-Champions»,