Olivieri (Talent Scout): «Romagnoli da piccolo sembrava Nesta, su Sarri e la Nazionale...»

Attilio Olivieri, talent scout ed ex collaboratore di Bruno Conti, ha parlato del primo Alessio Romagnoli e della sua crescita

Intervistato dal Corriere dello Sport, Attilio Olivieri, talent scout ed ex braccio destro di Bruno Conti, ha parlato così del primo Alessio Romagnoli, scoperto presso l’Oratorio San Giacomo di Nettuno:

«Dava segnali di prospettiva. Mi sembrava potesse evolversi da terzino sinistro o da difensore centrale con qualità di impostazione. Spiegai il lavoro da fare, come quello dei pugili. Doveva migliorare nella corsa. Consigliai gli esercizi con la corda. Coordinazione, equilibrio, ruotare le gambe. Eccelleva nell’impostazione. Un po’ come Alessandro Nesta, muovendosi sul centro-sinistra. Per il bambino che era, ha messo su fisico. Ha lavorato su rapidità e velocità. La sparizione di Alessio in Nazionale mi ha sorpreso. E’ un ‘95, ha 27 anni, non sono pochini, ma può ancora evolversi e tornare al top, esprimendo per intero il suo potenziale. Sarri, a cui piace giocare la palla, credo sia l’ideale per le sue caratteristiche».