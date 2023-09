Atletico Madrid, sconfitta prima della Lazio e tegola: un titolare esce in barella. Per il Colchoneros piove sul bagnato

L’Atletico fa peggio della Lazio: la squadra di Simeone ha perso 3-0 al Mestalla contro un Valencia in piena turbolenza societaria e che era scosso dalle sconfitte con Osasuna e Alaves. L’Atletico aveva incassato una sola rete in 3 giornate, ne ha prese 3 in meno di un’ora.

Prima dell’intervallo Simeone ha perso Lemar, uscito in barella per un problema al tendine d’Achille destro che sembra grave ed è stato sostituito da Javi Galan, che si è sistemato sulla corsia di sinistra con accentramento di Riquelme.