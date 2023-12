Atletico Madrid-Lazio, tutto pronto al Metropolitano: il dato sui biglietti venduti. I dettagli sulla sfida di domani sera

Mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio di Atletico Madrid-Lazio. Grande attesa nella capitale spagnola per questa super sfida che deciderà chi passera da testa di serie nel gruppo. Il Civitas Metropolitano sarà una bolgia.

Come riporta Diario AS, sono attesi circa 65 mila spettatori sugli spalti pronti a trascinare la squadra di Simeone. Alla vigilia della partita restano in vendita meno di mille biglietti. Dei quasi 59.700 abbonati Colchoneros, l’85% ha le partite europee incluse. I tifosi capitolini nel settore ospiti saranno invece 3. 370.