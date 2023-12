Atletico Madrid-Lazio: i precedenti con l’arbitro Gözübüyük. Ecco quando il direttore di gara ha già incontrato i biancocelesti

Mercoledì ci sarà la gara di Champions contro l’Atletico Madrid. Per l’arbitro Gözübüyük sarà il terzo incontro con la Lazio. I precedenti incroci con l’arbitro olandese non sorridono però ai biancocelesti, perdenti sia nell’ottobre del 2018 contro l’Eintracht Francoforte (4-1), si a febbraio 2022 contro il Porto (2-1), in entrambi i casi si trattava però di Uefa Europa League.

Positivo, invece, il bilancio con le italiane. In 10 incontri sono 7 le vittorie conquistate, le uniche sconfitte sono arrivate proprio con i biancocelesti e con la Roma (2-1 contro il Bodo Glimt ad aprile 2022).