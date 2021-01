Atalanta, torna de Roon, dalla panchina Pessina, Malinovskiy e Muriel

L’Atalanta perde Romero a causa Covid, in difesa con Toloi e Djimsiti il centrale sarà Palomino. Gasperini a centrocampo abbracia de Roon, che aveva rifiatato in Coppa Italia. Sulle fasce coppia inedita Maehle-Ruggeri, in avanti torna Ilicic, e viene confermato Miranchuk dopo la discreta prova – comunque condita dal gol – nei quarti di Coppa Italia. Zapata preferito a Muriel, che subentrerà nella ripresa. Come Malinovskiy, tra i migliori in campo mercoledì sera.