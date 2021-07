L’ad dell’Atalanta Percassi, a margine della presentazione delle nuove maglie, ha analizzato la situazione del club

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti a margine della presentazione delle divise per la stagione 2021/22:

MERCATO – «Già da oggi si inizia ad aggregare qualcuno che ha disputato il campionato europeo. Riguardo al mercato ci sono varie ipotesi che stiamo valutando, so che Gollini è un giocatore importante per l’Atalanta, ci ha permesso di crescere, vediamo cosa succede, a oggi non c’è nulla di definitivo. Tottenham? Ipotesi molto concreta. Qualche voce di mercato è figlia di un interessamento, ma partiamo da una squadra fatta da giocatori che hanno dato molto e ottenuto risultati straordinari. Grazie anche al nostro grandissimo allenatore, per questo pensiamo di ripartire dal nostro gruppo. Il mercato quest’anno è particolare, per la pandemia e per altri problemi».

ILICIC – «Ha dato tanto all’Atalanta ed è stato chiacchierato in passato ma sappiamo cosa ha dato e cosa può fare, se ci saranno offerte le valuteremo, non ce la fretta di risolvere un problema ma fare la volontà della società».