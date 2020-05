l giovane ex Atalanta, attualmente al Legnano, è stato colpito da un aneurisma mentre si allenava nella propria casa

Sono ore di grande ansia per il Legnano e tutto il calcio italiano: durante una seduta individuale di allenamento presso la propria abitazione, l’ex Atalanta Andrea Rinaldi, classe 2000, è stato colpito da un aneurisma. Ora, come riporta il Corriere dello Sport, si trova in gravi condizioni, in rianimazione, nell’ospedale di Varese.