Atalanta Lazio in tv e streaming: ecco dove seguire il match del Gewiss Stadium

Atalanta Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A 2022/23

La Lazio affronterà l’Atalanta nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Dopo il punto prezioso fatto contro l’Udinese, ad attendere la squadra di Sarri c’è un altro importante esame di maturità: andare a Bergamo senza Ciro Immobile, capitano e realizzatore di questo gruppo.

La partita – che andrà in scena oggi pomeriggio, alle ore 18, al Gewiss Stadium di Bergamo – sarà trasmesso in tv e in streaming in esclusiva da DAZN.