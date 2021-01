Atalanta Lazio, domenica la sfida tra le uniche due imbattute nel 2021

Atalanta e Lazio sono le uniche due squadre imbattute della Serie A: domenica la sfida al Gewiss Stadium di Bergamo

Due sole squadre sono imbattute nel 2021 in campionato: Lazio ed Atalanta, ossia quelle che si sfideranno domenica a Bergamo, per la rivincita a 4 giorni di distanza dal 3-2 nerazzurro in Coppa Italia.

Il Milan capolista ha perso con la Juventus e con l’Atalanta, l’Inter è stata battuta dalla Sampdoria, la Roma ha perso il derby, la Juventus contro l’Inter, il Napoli è andato ko con Spezia e Verona, per citare le avversarie nella lotta per l’Europa. Mentre Atalanta e Lazio hanno fatto percorso netto, sfiorando l’en plein: 4 vittorie e un pareggio a testa, entrambe fermate dal Genoa.