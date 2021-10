Hysaj: «Dovremo fare una gara solida»

Hysaj, nell’immediato pre-partita di Atalanta Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: ecco le sue parole

Hysaj ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dall’inizio della gara tra Atalanta e Lazio:

«Dovremo fare una gara solida, senza prendere gol. Con il nostro gioco, possiamo segnare: dovremo evitare di concedere spazio all’Atalanta. Giocare sulla fascia destra per me è più naturale, visto che non sono mancino, gestisco meglio la palla».

«Ovviamente però gioco dove vuole il mister. Il morale nella rosa è buono, dobbiamo solo dare continuità ai nostri risultati»

Hysaj a Dazn

«Siamo in crescita, dobbiamo migliorare questa solidità, contro la fiornetina non abbiamo preso gol e dobbiamo cercare di dare continuità a questo aspetto. Per migliorare dobbiamo ripartire da quest’aspetto»

«Abbiamo parlato, dobbiamo migliorare sui punti deboli, dobbiamo essere sicuri delle nostre capacità delle nostre qualità e non dobbiamo avere paura di niente»