Atalanta Lazio, segno di lutto dei biancocelesti per la scomparsa di Suor Paola: il comunicato

Condividi via email

Atalanta Lazio la squadra di Baroni è pronta per la sfida contro i nerazzurri: fascia di lutto al braccio

Atalanta Lazio non sarà una partite come altre. Oltre a respirare aria di Champions League questa gara avrà un grandissimo significato per tutta la tifoseria biancoceleste.

Infatti la squadra di Baroni si presenterà al Gewiss Stadium con una fascia nera al braccio per omaggiare la scomparsa di Suor Paola. La storia della grande tifosa dei capitolini sarà infatti celebrata dalla squadra in campo.