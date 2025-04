Atalanta Lazio, la probabile formazione di Gasperini: ecco chi può giocare

Condividi via email

Vediamo nel dettaglio quella che potrebbe essere la formazione che manderà in campo Gasperini in vista della sfida contro la Lazio

Continua la crisi per la Lazio, che dopo aver perso contro il Bologna non è riuscita ad andare oltre l’1-1 in casa contro il Torino. Il prossimo impegno di campionato sarà contro l’Atalanta di Gasperini, con quest’ultimo che dovrà fare a meno di diversi giocatori a causa degli infortuni subiti.

In attesa di capire chi saranno i convocati, vediamo di seguito quella che al momento è la probabile formazione della Dea.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.