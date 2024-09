Atalanta Lazio Primavera, Serra RIPRENDE i nerazzurri: a Bergamo finisce 1-1. Il RACCONTO del match

Atalanta Lazio Primavera, Serra riprende i nerazzurri: a Bergamo finisce 1-1 il match tra le due squadre. Il raccondo del pareggio

Si interrompe la striscia di vittorie in questo inizio di campionato per la Lazio Primavera, che in quel di Bergamo non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta padrona di casa.

I nerazzurri trovano anche la rete del vantaggio dopo 13 minuti di gioco grazie all’incornata di Riccio. Dopo mezz’ora il pareggio firmato da Serra, che fissa il risultato sul pareggo finale approfittando anche di un errore di Torriani che lo ha favorito.