Atalanta Lazio, i precedenti: una sfida che vuol dire gol e spettacolo

I precedenti di Atalanta-Lazio testimoniano che si tratta di una sfida caratterizzata da gol e spettacolo.

Come rivelato da Il Messaggero, il match molto spesso è stato causa di polemiche, come nella finale di Coppa Italia di qualche anno fa. A caratterizzare la partita tra orobici e biancocelesti sono sempre stati grappoli di gol dal 2016. Ben 54 in 14 confronti, in media 3,8 a partita. Unica

anomalia la gara dello scorso 22 gennaio con una Lazio con poche idee e l’Atalanta con nove assenti. Ma chissà come andrà stavolta al Gewiss Stadium.