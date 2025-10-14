Atalanta Lazio, Rambaudi svela: «Sembra ingiocabile, con la Dea favorita. La Lazio sarà una squadra incerottata...»

Atalanta Lazio, Rambaudi fa il pronostico per la sfida di Serie A: «Sembra ingiocabile, la Dea è favorita. Difficile per Sarri prepararla…»

Roberto Rambaudi, ex esterno destro che ha vestito sia la maglia dell’Atalanta (1992-1994) che quella della Lazio (1994-1998, con cui ha vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana), offre la sua visione sulla prossima sfida di domenica sera tra le due squadre. Ecco le sue parole su La Gazzetta dello Sport.



SULEMANA – «Kamaldeen era sì sconosciuto ai più, ma non a Ivan Juric che lo aveva allenato a Southampton. Ha una velocità pazzesca abbinata a una buona tecnica. Sta confermando le cose positive che aveva mostrato in Premier. Con il lavoro di Juric migliorerà diversi aspetti».

CANCELLIERI – «Deve dimostrare di poter stare a certi livelli con continuità. Non possono bastare solo le prime sei giornate di campionato per tracciare un bilancio completo».

L’INIZIO DI STAGIONE – «Ammetto che avevo qualche dubbio su Juric a inizio stagione, ma l’ottimo percorso finora mi sta facendo ricredere qualche. Per quanto riguarda la Lazio, pensavo potesse fare un po’ meglio anche senza mercato. Il gruppo è comunque ottimo e in fin dei conti il mercato laziale nel corso degli anni è sempre stato improntato sulla valorizzazione piuttosto che sull’acquisto di grandi giocatori».

I GIOCATORI CHIAVE – «De Roon non solo per l’aspetto tecnico, anche per la personalità e la mentalità che trasmette a tutto il gruppo. Gila tra i laziali, sta dimostrando grandi qualità».

PRONOSTICO PER DOMENICA – « Sembra ingiocabile, con l’Atalanta favorita. La Lazio sarà una squadra incerottata con tantissimi giocatori offensivi indisponibili. È difficile per Sarri prepararla».

