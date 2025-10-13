Atalanta Lazio, Rambaudi sicuro: «Ecco come giocherei contro la squadra di Juric. Sull'emergenza infortuni...»

Atalanta Lazio, Rambaudi non ha dubbi: «Ecco come giocherei contro la Dea. Sull’emergenza infortuni la penso così». Le parole

Roberto Rambaudi, ex attaccante della Lazio, ha commentato la lunga serie di infortuni che sta colpendo la squadra biancoceleste, soffermandosi sulla sfida contro l’Atalanta e sulle possibili scelte offensive di Sarri dopo lo stop di Castellanos. Le sue parole:

PAROLE – «Castellanos? Sarri si deve inventare qualcosa. A Bergamo farei centrocampo a 3 con Cataldi, Guendouzi e Vecino o Basic; poi davanti c’è da inventare, magari metterei Isaksen a sinistra, Cancellieri a destra e Pedro falso nove.

I campi di Formello sotto accusa? Quando ci sono così tanti infortuni è chiaro che si debba analizzare un po’ tutto; il rifacimento dei campi, la preparazione diversa, l’alimentazione dei giocatori. Solo all’interno possono conoscere la causa dell’attuale situazione».