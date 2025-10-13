Lazio, quali partite salta Castellanos? Sarri dovrà fare a meno del suo attaccante per diverse settimane

L’infortunio di Taty Castellanos non poteva arrivare in un momento peggiore per la Lazio di Maurizio Sarri. La diagnosi di lesione di secondo grado, con uno stop previsto di almeno un mese e mezzo, si abbatte su Formello proprio all’inizio di un ciclo di partite tanto delicato quanto decisivo per la stagione biancoceleste. Il calendario, infatti, non concede tregua e presenta subito due ostacoli di altissimo livello: nelle prossime due settimane, la Lazio affronterà in rapida successione l’Atalanta e la Juventus.

Ma non è tutto. Dopo i due big match, seguiranno le sfide contro Pisa e Cagliari, prima della proibitiva trasferta di San Siro contro l’Inter, che chiuderà il ciclo prima della sosta di novembre. Salvo recuperi miracolosi, la squadra dovrà affrontare tutte queste partite senza il suo centravanti di riferimento. Il protocollo riabilitativo definirà con più precisione i tempi, ma le proiezioni attuali lasciano poco spazio all’ottimismo. Se il recupero dovesse procedere più velocemente del previsto, si potrebbe ipotizzare un rientro per la partita casalinga contro il Lecce, il 23 novembre. Altrimenti, e questa rimane ad oggi l’ipotesi più verosimile, se ne riparlerà direttamente per la sfida contro il Milan, ancora al Meazza, il 29 novembre.

Nel frattempo, Maurizio Sarri si trova a dover gestire una vera e propria emergenza offensiva. La prima alternativa naturale sarebbe Boulaye Dia, ma anche le sue condizioni destano preoccupazione. L’attaccante senegalese è alle prese con un fastidioso dolore alla caviglia, un problema che in realtà lo tormenta dalla passata stagione e che non è mai stato risolto del tutto, limitandone la continuità. L’altra opzione è il redivivo Tijjani Noslin, diventato l’eroe inaspettato nel finale della partita contro il Torino, dove con la sua intraprendenza si è conquistato il rigore del definitivo 3-3. Sarri dovrà dunque affidarsi a un attaccante non al meglio e a una sorpresa, sperando di superare indenne le prossime, difficilissime settimane.