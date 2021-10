Atalanta Lazio, Lotito a Formello prima della partenza per caricare i suoi

Blitz di Lotito a Formello, prima della partenza della Lazio per Bergamo. Il presidente ha voluto mostrare la sua vicinanza alla squadra

La Lazio è volata a Bergamo per la gara contro l’Atalanta: un big match che potrà dare molte risposte ad una e all’altra squadra. I ragazzi di Sarri sono alla ricerca della tanto agognata continuità, non tanto nel risultato quanto nelle prestazioni.

A voler far sentire la sua vicinanza è anche il presidente Lotito che – come riportato dal Corriere dello Sport – ieri, prima della partenza, si è recato a Formello per caricare i suoi ragazzi. Il momento è delicato, serve fare gruppo e lo spirito d’unione coinvolge anche la dirigenza.