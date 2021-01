Dopo Atalanta-Lazio, Claudio Lotito ha chiamato Simone Inzaghi per dimostrare il suo disappunto dopo la sconfitta

Solo sconfitte contro Gasperini dal 2016/2017, ad eccezione della finale di Coppa Italia e della rimonta in campionato per 3 a 3. Nella storia recente, l’Atalanta è la bestia nera della Lazio e Lotito si è fatto risentire.

Come riporta Il Messaggero, il presidente ha chiamato Simone Inzaghi per esprimere il suo disappunto. Il patron biancoceleste non ha apprezzato l’atteggiamento della squadra, troppo piatta e demotivata nonostante gli avversari fossero in 10.