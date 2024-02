Atalanta-Lazio, i biancocelesti sono arrivati a Bergamo pronti per la partita di domani contro la squadra di Gasperini

Ormai ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, domani tornerà in campo la Lazio per la delicata trasferta di Bergamo con l’Atalanta dal sapore di Champions. La squadra di Sarri è da poco arrivata a Bergamo per questo Atalanta-Lazio che i tifosi e il club si augurano sia vincente