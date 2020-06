Atalanta Lazio, Frosio: «I biancocelesti si giocano lo scudetto»

L’ex tecnico dell’Atalanta Frosio ha parlato della sfida di mercoledì tra i nerazzurri e la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Tmw, l’ex tecnico dell’Atalanta Frosio ha analizzato il big match di mercoledì sera, che vedrà i bergamaschi sfidare la Lazio, in piena corsa scudetto.

«Partita bellissima ma anche con tantissimi punti interrogativi. Comunque non credo che i biancocelesti abbiano perso le loro caratteristiche, in più hanno una spinta eccezionale che gli deriva dalla possibilità di arrivare al titolo. Credo che la Lazio si possa addirittura giocare lo scudetto in questa partita».