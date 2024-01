Atalanta Lazio, vietata la trasferta ai tifosi biancocelesti! I dettagli

Atalanta Lazio, vietata la trasferta ai tifosi biancocelesti per la prossima settimana: tutti i dettagli sulla partita di Bergamo

Come comunicato dai canali ufficiali dell’Atalanta, le autorità locali hanno deciso di vietare la trasferta del Gewiss Stadium ai tifosi della Lazio.

IL COMUNICATO – In ottemperanza alle disposizione delle Autorità competenti: i residenti nella provincia di Roma NON potranno acquistare tagliandi per la gara, anche se sottoscrittori del programma di fidelizzazione SS Lazio.