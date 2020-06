Atalanta Lazio, Delio Rossi: «Sarà una partita chiave»

L’ex tecnico sia dell’Atalanta che della Lazio, ha parlato della prossima gara tra le due squadre ricordando il passato

Delio Rossi è stato il primo allenatore dell’era Lotito a vincere un trofeo e a riportare la Lazio in Champions League.

Il tecnico ha allenato anche l’Atalanta e, all’Eco di Bergamo, ha raccontato le sue sensazioni sulla prossima gara tra le due formazioni: «Sarà una partita chiave. Ancora di più per la Lazio. Se non fa risultato a Bergamo, la Juve mica la sta ad aspettare. Ma vale lo stesso per l’Atalanta, in base al discorso che facevo prima. Se la Roma, che considera una panacea per i suoi problemi economici la qualificazione alla Champions, trova un appiglio. Seguo con simpatia tutte le squadre che ho allenato. E ormai sono tante. Fra Atalanta e Lazio è come chiedere a un bambino se vuol più bene a mamma o a papà. Se parliamo della Lazio, mi sono stabilito a Roma con la mia famiglia in seguito alle stagioni eccezionali con la società di Lotito. A Bergamo sono stato poco, ma è stata l’Atalanta che mi ha lanciato sulla ribalta nazionale».