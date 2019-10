Atalanta, infortunio in Nazionale per Zapata: in dubbio la sua presenza contro la Lazio

Duvan Zapata è stato costretto a lasciare in campo al 20′ di Colombia-Cile per un infortunio muscolare. A rischio il match con la Lazio

Allarme in casa Atalanta. Duvan Zapata è stato costretto ad uscire al 23′ del primo tempo del match tra Colombia e Cile che si sta disputando ad Alicante, in Spagna. L’attaccante ha accusato il problema dopo una giocata in area di rigore, che si è era conclusa con un tiro di destro parato dal portiere. Al suo posto è entrato Alfredo Morelos. Il giocatore si sottoporrà ad alcuni esami nelle prossime ore, ma non è certa la sua presenza nel match di sabato 19 ottobre contro la Lazio.