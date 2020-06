Atalanta, Gomez: «Algoritmo? No, che valga la classifica magari senza assegnare il titolo»

Atalanta, le parole del Papu Gomez in merito alla ripresa del campionato e anche al Piano B deciso dalla Lega calcio

L’Atalanta sarà il primo avversario della Lazio alla ripresa del campionato. Il Papu Gomez è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato della ripresa. Ecco le sue parole.

«L’algoritmo è un sistema onesto ma non mi piace. A costo di rischiare il quarto posto dico che in caso di nuovo stop dovrebbe valere la classifica del momento, magari senza assegnare il titolo ma solo i posti per l’Europa. L’Atalanta non è cambiata, siamo gli stessi da tre anni e non saremo diversi per due mesi di stop. Già la prima gara ci dirà tanto».