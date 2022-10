Atalanta, Gasperini sorride: Zapata è tornato ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per l’Atalanta di Gasperini in vista della Lazio: Duvan Zapata è tornato ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista del match di domenica pomeriggio contro la Lazio. Come riporta il sito ufficiale della Dea, Duvan Zapata è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta odierna.

Il giocatore è reduce da una lesione al semimembranoso della coscia sinistra e a questo punto è da considerare arruolabile a tutti gli effetti per il match contro la squadra di Sarri.