Atalanta, Gasperini rischia di perdere un difensore per la Lazio: la situazione

Atalanta, il tecnico bergamasco rischia di dover fare a meno di un calciatore per il match di campionato con la Lazio

La partita tra Atalanta-Lazio è ormai imminente, e per la sfida con i biancocelesti Gasperini rischia di avere un grattacapo non indifferente. Secondo quanto riporta TMW, il club bergamasco rischia di perdere Palomino il quale viene seguito in questa sessione di calciomercato da due club di A ovvero Sassuolo e Udinese. Il sito web spiega che l’Atalanta potrebbe decidere anche di tenere il calciatore.