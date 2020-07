Atalanta, Gasperini: «Lottiamo con Lazio e Inter per prepararci alla Champions»

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Hellas Verona del suo allievo Ivan Juric, che sarà squalificato a causa dell’espulsione dell’Olimpico di Roma. Il tecnico della Dea ha le idee chiare.

Il mister dell’Atalanta Gasperini ha voglia di lottare con Lazio e Inter per strappare a capitolini e nerazzurri il secondo posto in graduatoria dietro la Juventus.

«Per l’Atalanta mancano due punti per la qualificazione matematica in Champions League. Quando c’è un obiettivo poi se ne aggiunge un altro. Va bene, l’importante è porsi sempre degli obiettivi: andiamo avanti. Tre squadre in due punti in cinque giornate: una bella lotta con Lazio e Inter ci farà bene anche per prepararci alla Final Eight di Lisbona».